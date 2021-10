El Atlético de Madrid volverá a intentar el fichaje de Denis Zakaria

Atlético de Madrid

Denis Zakaria termina contrato, que fue relacionado con el conjunto rojiblanco y con el Manchester City el pasado verano, termina contrato con el Borussia Mönchengladbach al final del presente curso. Esto es algo que quiere aprovechar el Atlético de Madrid para cubrir la baja de Saúl Ñíguez, cuya ficha destinó al fichaje de Antoine Griezmann.

Según The Sun, Arsenal y el Borussia Dortmund también tratarán de incorporar a coste cero al centrocampista de 24 años, que será libre para negociar con otros equipos a partir del mes de enero. Además de a Denis Zakaria, otro futbolista al que puede incorporar a coste cero el Atlético de Madrid es Marcelo Brozovic. El croata todavía no ha renovado con el Inter de Milán y, según apuntan desde Italia, el cuadro colchonero es el responsable de ello.

La alternativa del Atlético de Madrid a Denis Zakaria y a Brozovic

Por el que sí podría rascarse el bolsillo es por Bruno Guimaraes pese a que éste dejó plantado al conjunto rojiblanco en su día. “El Atlético era mi opción preferida, pero no fueron tan persistentes como para enviarme un mensaje o llamarme, preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo...”, reconocía el brasileño.

“Hablé con él, el entrenador y todos me dijeron lo importante que sería en el club. El Atlético de Madrid tenía preferencia por mí, pero no se comunicó conmigo. El Lyon me quería más que todos los demás equipos y estoy feliz de ir allí”, agregó el futbolista de 23 años.

“Tan pronto como Lyon se puso en contacto, hubo mucha atención hacia mí. Me hicieron sentir importante, como si fuera un gran jugador. Me querían a toda costa. Juninho también fue crucial”, terminó.