El Atlético de Madrid estaría detrás de la no renovación de Brozovic con el Inter

Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco se quedó con las ganas de fichar a un nuevo centrocampista tras la marcha de Saúl Ñíguez al Chelsea en su verano. En su lugar prefirió aprovechar que Griezmann se había puesto a tiro para reclutarle en sus filas nuevamente. Es por ello por lo que el Atlético de Madrid pretende hacerse con los servicios de Marcelo Brozovic cuando el futbolista de 28 años termine contrato con el Inter de Milán a final de temporada.

Aunque son muchos los equipos que quieren ofrecer acomodo a coste cero al croata, según apuntan desde Italia, sería el Atlético de Madrid el que ha torpedeado su renovación. Simeone ha pedido personalmente el fichaje de Marcelo Brozovic y éste ve con buenos ojos recalar en LaLiga Santander de la mano del cuadro colchonero.

Brozovic, Saúl y el Atlético de Madrid

Otro de los equipos que quiere fichar a Marcelo Brozovic es el Chelsea. De hacerse con sus servicios el conjunto inglés, afectaría doblemente al Atlético de Madrid. No sólo no se haría con Brozovic, sino que el Chelsea difícilmente ejercería la opción de compra de 40 millones que tiene sobre Saúl Ñíguez. No obstante esto es algo que se antoja cada vez más complicado ya que el ilicitano sólo ha disputado tres partidos desde que aterrizase en Londres. Así pues, Saúl Ñíguez podría volver al Atlético de Madrid, aunque no parece que Simeone vaya a contar con él, razón por la cual el cuadro colchonero se lanzará a por Marcelo Brozovic cuando a partir de enero sea libre para negociar con otros equipos.