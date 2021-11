El entrenador del Villarreal al que un futbolista le regaló un inodoro por “cagón”

Deportes

Diego Cagna ha repasado su paso por el submarino amarillo, donde estuvo entre el año 2000 y 2002. También aquella ocasión en el que uno de sus compañeros humilló a Víctor Muñoz, por aquel entonces entrenador del Villarreal, y posteriormente de equipos como el Real Zaragoza o el Getafe, regalándole un libro de tácticas y un inodoro (por cagón) durante la celebración del amigo invisible.

Dicho futbolista, según Diego Cagna, fue su compatriota Marioni. Víctor Muñoz, por su parte, del que afirma que es el peor entrenador que ha tenido, se lo tomó como una gracia y no como algo ofensivo. “A Víctor Muñoz le regaló un libro de tácticas y un inodoro porque era un cagón”, ha contado Diego Cagna sobre Marioni en ESPN2.

Cagna ha hablado del desencuentro entre Palermo y el presidente del Villarreal

El argentino también ha desvelado que Martin Palermo quiso pegar al presidente del Villarreal, Fernando Roig, cuando éste transmitió en el vestuario que perder contra el Barcelona tampoco estaba tan mal tras una derrota en el Camp Nou.

El que fuera delantero de Villarreal, Betis y Alavés, reconocía recientemente de que se quedó con las ganas de jugar en otro equipo español. Curiosamente, Martín Palermo no tiene ninguna espinita clavada con el Barcelona o con el Real Madrid, sino con el Atlético, que nunca llegó a trasladarle una oferta.

“Son tres equipos obviamente más que importantes. A nivel pasión, cómo se vive, el Atlético de Madrid es el que me gustaba ver por cómo eran los hinchas, lo apasionados que eran. Luego Real Madrid y Barcelona era haber podido vivir ahí adentro lo que es, ese nivel competitivo, pero quizás en algún momento, Miguel Ángel Gil tenía la intención de llevarme. No se dio esa posibilidad pero me quedé muchas ganas de ir a un equipo como el Atlético de Madrid”, manifestaba el argentino.