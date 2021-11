Fútbol

El motivo por el que Saúl no está jugando en el Chelsea

El centrocampista de 26 años sólo ha disputado cinco partidos desde que llegase al cuadro londinense. Y es que Saúl Ñíguez nunca fue una petición de Tuchel. Si el Chelsea ofreció acomodo al futbolista ilicitano fue para hacer un favor a su agente. Saúl no quería seguir en el Atlético de Madrid y el conjunto rojiblanco dio luz verde a su salida para poder fichar a Antoine Griezmann en su lugar.

Según la Cadena SER, los agentes del centrocampista fueron tanteando a “clubes de confianza” hasta que el Chelsea accedió a acoger a Saúl Ñíguez en calidad de cedido. No obstante, tal y como contamos en LAOTRALIGA, en Stamford Bridge no tienen previsto ejercer la opción de compra que tienen por él, que es de 40 millones de euros. Habrá que ver si Simeone está dispuesto a hacerle nuevamente sitio en el Atlético de Madrid. Y es que al técnico argentino no le gustaron nada las declaraciones que éste hizo a Ibai Llanos explicando su salida del cuadro colchonero.

Saúl Ñíguez y su salida al Chelsea

“He tenido varias conversaciones con Simeone de lo de mis posiciones, porque no viene de ahora, llevo tres años así. A él le debo todo, tengo gran relación con él pero él tiene que ser egoísta y pensar en el grupo. Si él piensa que conmigo en el lateral el grupo rinde mejor, lo tiene que hacer. Pero en esto todas las partes salimos ganando. El club y el míster traen a un jugador que querían y yo salgo a un club grandísimo que me quería”, dijo Saúl Ñíguez.

“Le pedí a Simeone entrenar en mi posición, ya no jugar, para encontrarme feliz y encontrar mi mejor versión. Al contar eso pensaron que lo mejor era salir y era lo mejor para todos. Para mí ha sido la decisión más difícil de mi vida y me he asesorado por muchas personas”, finalizó.