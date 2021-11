Borja Mayoral se convierte en una opción para el Sevilla

Deportes

Cuando todo parecía indicar que el delantero de 24 años estaba decidido a cambiar la Roma por la Fiorentina, ha surgido para él una interesante opción en LaLiga Santander. Y es que el Sevilla, que en enero perderá a Youssef En-Nesyri y a Munir por la disputa de la Copa África, piensa en Borja Mayoral para cubrir estas dos bajas.

Así lo asegura Estadio Deportivo, que habla de ésta como una opción atractiva para el atacante. Si bien Borja Mayoral es una opción para el Sevilla, no lo es Luuk de Jong. Aunque volver al conjunto hispalense parecía una opción para el delantero de 31 años si el Barcelona cancelaba su cesión en el mercado invernal, el equipo andaluz no tiene previsto hacerle un hueco en su plantilla. Así lo ha confesado José Castro, presidente del Sevilla: “En este momento no contemplamos la vuelta de Luuk De Jong en invierno”.

El Real Madrid, a favor de la llegada de Borja Mayoral al Sevilla

El Real Madrid, club al que todavía pertenece Borja Mayoral, ve con buenos ojos que éste salga de la Roma, donde no entra en los planes de Jose Mourinho, a un equipo donde pueda tener mayor. Habrá que ver, por tanto, si el Sevilla solicita formalmente su cesión y si acepta tener una opción de compra por él. Esto último sería un incentivo para el Real Madrid ya que el club tendría intención de hacer caja por él dado que el próximo verano entrará en su último año de contrato.