El posado de María, la hija de Guardiola, entre lo más comentado de la Navidad

María parece haber heredado la elegancia de su padre, el entrenador del Manchester City. A diferencia de otras influencers, a la hija de Guardiola no le ha bastado más que una fotografía sencilla, con una camiseta negra básica, para generar cientos de comentarios en redes sociales.

Además, en otra fotografía, María ha pedido a sus seguidores que comenzasen a seguir la cuenta oficial de la familia de Zinedine Zidane, con quienes tendría una muy buena relación.

María Guardiola rompió recientemente con Dele Alli

Una fotografía de María, la hija de Guardiola, besándose con el futbolista del Tottenham este mismo mes de octubre, confirmaba la relación entre ambos. Semanas más tarde Dele Alli fue cazado con la modelo Nicole Berry, lo que significó el final de su su noviazgo con la hija del entrenador del Manchester City.

En la cita entre ambos también estuvieron el jugador del Chelsea Ben Chilwell y la modelo Sofia Cretaro, amiga de Nicole. Comenzó en el el restaurante Sexy Fish, en Mayfair, Londres, y terminó en el hotel Chiltern Firehouse según la prensa británica.

Dele Alli contactó con Nicole Berry a través de las redes sociales. “Ella le hizo hacer un esfuerzo adicional al ignorar cuatro de sus mensajes. Pero finalmente dijo “sí” a la cita y se divirtió. Pero después de que un fotógrafo les viese, Nicole dio un paso hacia atrás”, se podía leer en una publicación.

“Ella no quiere que los fanáticos de ‘Made In Chelsea’ piensen que está saliendo con un futbolista cuando le pagan para elevar los niveles sanguíneos de los hombres en el programa. Espera que su exposición televisiva haga que su carrera como modelo despegue. Ver a algún que otro futbolista de la Premier League no detendrá eso rápidamente”, añadía.