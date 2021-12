Álvaro Vázquez atribuye su salida del Espanyol a “una falta de respeto”

El delantero de 30 años, que actualmente juega en el Kerala Blasters de la liga india, ha recordado su salida del cuadro perico. Con 22 años, Álvaro Vázquez puso rumbo al Getafe, aunque cuatro temporadas después terminaría volviendo al Espanyol.

Cuestionado por la primera vez que abandonó el conjunto blanquiazul, el atacante ha señalado en una entrevista para Gol Cat: “Iba a acabar mi contrato y el Espanyol negoció mi renovación, pero me hizo una oferta económica a la baja. Para mí fue una falta de respeto”. Además, según Álvaro Vázquez, se le debía dinero: “Denuncié al club por impago mientras estaba jugando en el Espanyol. Hubo gente del club lo utilizó como un arma de doble filo para tirarme a la afición encima, y lo consiguieron, pero hice lo que tenía que hacer. Se me debía dinero de dos años anteriores”.

Álvaro Vázquez regresó al Espanyol

Pese a sus desencuentros, Álvaro Vázquez regresó al Espanyol en 2016: “Volví al Espanyol con una ilusión tremenda, porque quería hacer bien las cosas que no me dejaron hacer. Estaba donde quería estar, en casa, pero me encontré un muro infranqueable. Creo que ese traspaso que se hizo del Getafe al Espanyol fue una operación entre clubes que tenían cosas pendientes de otros pagos y ahí zanjaron esas cuentas”, ha comentado al respecto. “No vi portería, luego me lesioné dos veces y al final el entrenador no tenía ya la misma confianza en mí”, ha concluido Álvaro Vázquez. El delantero fue cedido por el cuadro perico al Nàstic y al Real Zaragoza y después traspasado al Sporting, que le cedió al Sabadell, último equipo en el que militó en España.