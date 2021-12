El Cádiz retirará su oferta por Luuk de Jong el lunes

Aunque el equipo andaluz había alcanzado un acuerdo a tres bandas con el Barcelona y con el Sevilla para ofrecer acomodo al delantero de 31 años en sus filas, el holandés sigue sin dar respuesta. Luuk de Jong espera que más equipos se sumen a la puja por él tan pronto como se abra el mercado invernal y esto es algo que no gusta al Cádiz. El equipo andaluz considera prioritario apuntalar cuanto antes su ataque por lo que si no recibe respuesta antes del lunes 3 de enero, valorará otras alternativas.

Las alternativas del Cádiz a Luuk de Jong

Según el diario SPORT, pese al ultimátum del Cádiz, en el club son optimistas al respecto y confían en poder contar con Luuk de Jong de cara a la segunda vuelta. No obstante, el equipo andaluz también ha presentado una oferta por Paco Alcácer que el delantero del Villarreal ha desestimado. Pese a que su protagonismo en el submarino amarillo se ha visto reducido, sólo contemplará la opción de cambiar de aires si recibe una propuesta muy interesante para él en el plano deportivo. En el plano económico la del Cádiz lo era para Paco Alcácer, 2 millones de euros netos por jugar como cedido hasta final de temporada. No obstante, el ex del Valencia la ha rechazado. Al igual que Paco Alcácer, Carles Pérez, de la Roma, ha dado calabazas a un Cádiz que mantiene a Manu Vallejo como alternativa a Luuk de Jong. El conjunto cadista podría lanzarse a por este último a partir del lunes 3 de enero.