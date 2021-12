Paco Alcácer, otro delantero que dice no al Cádiz

Aunque se llegó a dar por hecha la llegada de Luuk de Jong al conjunto cadista, éste sigue sin responder a la propuesta del equipo andaluz. Las urgencias del Cádiz han llevado al club a sondear a otros delanteros pero ha recibido calabazas tanto por parte de Paco Alcácer (Villarreal) como de Carles Pérez (Roma).

En lo que respecta a su oferta por Paco Alcácer, era muy tentadora para éste. Según Estadio Deportivo, el Cádiz estaba dispuesto a solicitar la cesión del delantero al Villarreal ofreciendo al ex del Valencia casi 2 millones de euros netos por defender sus colores hasta final de temporada. No obstante, pese a que Paco Alcácer no está teniendo protagonismo en el submarino amarillo, no termina de ver la propuesta del Cádiz. El atacante ha llegado a ser relacionado con el Sevilla y está dispuesto a esperar para ver si recibe alguna otra oferta para él más interesante en lo deportivo. El dinero para él sería algo secundario si abandona el Villarreal en busca de minutos.

Las alternativas del Cádiz a Paco Alcácer

Además de Paco Alcácer, otro delantero que ha dado calabazas al Cádiz ha sido Carles Pérez, que saldrá de la Roma en el mercado invernal. Es por ello por lo que el conjunto cadista sigue a la espera de Luuk de Jong, que sigue sin responder a su oferta. El holandés no seguirá en el Barcelona y el Sevilla volverá a cederle, habrá que ver si al Cádiz o a otro club extranjero. El equipo andaluz tampoco pierde la esperanza de volver a reclutar en sus filas a Manu Vallejo, aunque su salida del Valencia no resultará sencilla pese al poco protagonismo que está teniendo.