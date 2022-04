La posición “cachonda” de Luis Enrique: De estos 9 jugadores sólo 2 irán al Mundial

Tal y como decía el seleccionador recientemente, a España le falta un delantero capaz de meter treinta tantos, pero la Selección tiene otras formas de llegar al gol. De lo que está sobrada ‘la Roja’ es de laterales izquierdos. No es de extrañar que Luis Enrique se haya referido a estar demarcación como una posición “cachonda”. De momento, Jordi Alba (Barcelona), José Luis Gayà (Valencia) y Marcos Alonso (Chelsea), parten con ventaja sobre el resto, aunque sólo dos irán al Mundial de Catar.

Respecto a las alternativas que baraja, Luis Enrique señalaba recientemente: “Es una posición ‘cachonda’ porque tengo muchas opciones. Están los que han venido y otros que nos han ayudado en algunos momentos como Reguilón, Cucurella, Angeliño... Miro al Celta y está Javi Galán. En la Sub-21 tenemos a Miranda, en el Betis también a Álex Moreno...”.

Luis Enrique y la lista para el Mundial

Sobre la lista para el Mundial de Catar, añadía: “Va a ser dura. ¿26? Sólo juegan 11. Lo que puedo decir es que esta Selección va a competir con cualquiera y poner aprietos a cualquiera. Pero no nos equivoquemos, nos puede ganar cualquiera. El ambiente que se vive en este equipo es muy especial. La base sabéis la que es. Ya valoraremos cuando llegue el momento. Lo que importa es la mentalidad de sumar. Mis parámetros no van a cambiar”.

Por último, sobre su renovación con la Selección tras el Mundial, Luis Enrique comentó: “No hay nada que firmar. Estoy tan a gusto que no hay que firmar nada. Y me consta que los que dirigen la Federación están tan contentos como yo. Cuando hay flow y todo fluye no hay nada que firmar”.