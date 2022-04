Luuk de Jong deja claro dónde quiere jugar la próxima temporada

El delantero de 31 años deberá regresar al Sevilla en verano una vez finalice su cesión en el Barcelona. El conjunto azulgrana no tiene opción de compra por Luuk de Jong, aunque sí una opción libre de compra. Es decir, que el equipo catalán podrá hacerse con él en propiedad siempre y cuando iguale la oferta de cualquier otro pretendiente.

Luuk de Jong quiere seguir en el Barcelona

El Sevilla, por su parte, no cuenta con Luuk de Jong de cara al siguiente curso. El club de Nervión quiere aprovechar su paso por el Barcelona, y que el holandés entrará en su último año de contrato para hacer caja por él. Consciente de ello, al ser cuestionado por su futuro en Ziggo Sport, Luuk de Jong dejaba claras sus preferencias: “Después de esta temporada miraré mis opciones. Todavía tengo que ver qué ofertas llegan, pero creo que cualquier jugador diría que preferiría quedarse en el Barcelona. Esa no es una pregunta para mí, para mí sería fantástico. Ya lo he dicho antes: voy a ver si sale algo, pero ahora estoy trabajando para terminar una buena temporada y luego veré lo que viene”.

Luuk de Jong se ha adaptado a las exigencias de Xavi Hernández, algo de lo que presumió. “Hay que encajarlo así y es fantástico que, cuando entiendes tu papel, sea en un club como el Barcelona. Sé lo que puedo y no puedo hacer bien. Si el equipo se adapta a eso y da centros tan fantásticos, fortalezco mis cualidades. Es así. En los entrenamientos noto que el nivel es realmente muy alto, pero eso es lo que te hace crecer como futbolista”, finalizó el holandés.