Ingrid Gaixas habla en Instagram de su ruptura con Carles Aleñá

La joven confirmó que ya no está con el centrocampista del Getafe. Un seguidor preguntó a Ingrid Gaixas si se había separado de Carles Aleñá y ésta decidió hablar por primera vez al respecto.

“No sabéis la de meses que llevo viendo esta pregunta en todos mis Q&A y, siendo sincera, me he sanado y es la primera vez en mucho tiempo que mi corazón me permite contarlo, porque eso también es avanzar”, confesó.

“Así que es cierto, nos separamos hace tiempo. Pero nos queremos, nos respetamos, tenemos una comunicación buenísima y compartimos lo mejor de nuestra vida que es Luca. Han sido casi 8 años que dejan mucho respeto, cariño, lealtad y comunicación, porque al final esos son los valores que le vamos a enseñar a nuestro hijo”, añadió Ingrid Gaixas sobre lo sucedido con Carles Aleñá.

El storie de Ingrid Gaixas sobre Carles Aleñá. FOTO: La Razón

Ingrid Gaixas y el traspaso de Carles Aleñá al Getafe

“Cuando le conocí hace casi 8 años, era un niño lleno de ilusión y ganas de comerse el mundo (tenía 16 años recién cumplidos). Durante todos estos años le he visto crecer, llorar, madurar, enfadarse y luchar por lo que quería”, escribió la influencer cuando el futbolista fue traspasado por el Barcelona al Getafe.

“Hoy es un día importante para todos porqué se ha cerrado un ciclo importante y empieza otro muy especial. Y la vida va de eso, de quemar etapas y empezar nuevas con la misma ilusión. Ocho años después afirmo que lo único que ha cambiado en este tiempo son los años, el pelo y un hijo de por medio. Porqué las ganas de comerse el mundo y la ambición sigue siendo la misma. Y los que le rodeamos no podemos sentirnos más orgullosos de él. Ahora toca disfrutar”, agregó Ingrid Gaixas.