Mario Suárez deja claro dónde quiere jugar la próxima temporada

Aunque el centrocampista de 35 años ha disputado 19 encuentros en el presente curso, su protagonismo ha ido aumentando según avanzaba el campeonato. Con contrato con el Rayo Vallecano hasta 2023, Mario Suárez, ex del Atlético de Madrid y del Real Mallorca, tiene claro dónde quiere jugar la próxima temporada.

Así lo confesaba al ser cuestionado por su futuro en una entrevista para Radio Marca: “Tengo un año más de contrato y mi idea es seguir. Este año he tenido la suerte de jugar en otra posición y me he encontrado muy bien. Me encanta ir día a día a entrenar. Cuando vea que pierdo la ilusión o que los chavales me pasan por encima, ese será el día que lo dejaré”.

Mario Suárez aprovechaba la ocasión para admitir lo mucho que le ha marcado ser jugador del Rayo Vallecano: “He jugado en la cantera del Atlético de Madrid, que es donde siempre quería jugar de pequeño, y luego he pasado por equipos que guardo mucho cariño, como el Mallorca. Pero el que más me ha marcado, después del Atlético, es el Rayo Vallecano. Jugar aquí no es sólo ponerte la camiseta los domingos. Ayudamos en todo lo que podemos. El Rayo es algo más y me ha marcado. Quieren que sepas para quién juegas, es lo único que te piden, este barrio nunca ha tenido las cosas fáciles”.

Mario Suárez quiere que el club cuide más a los aficionados del Rayo Vallecano

Es por ello por lo que el centrocampista reconvertido a central se posiciona del lado de la hinchada en su enfrentamiento con el club. “La afición sabe que estamos con ellos. Y cuando no se hacen bien las cosas, se lo decimos al club. Pero nosotros llegamos hasta donde podemos. Los jugadores no tenemos el poder de decidir. La afición sabe que no se le cuida como debería ser y los aficionados son el mejor patrimonio de cualquier club”, finalizaba Mario Suárez.