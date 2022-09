Braithwaite jugará en el Espanyol

El delantero sueco Martin Braithwaite pasó este jueves revisión médica en la Clínica Corachán para firmar como nuevo futbolista del Espanyol.

Noticias relacionadas Redes sociales. El novio de Cristina Porta reacciona a la última fotografía de la periodista en la cama

El jugador, aún propiedad del Barcelona, está ultimando su incorporación a la entidad blanquiazul, tal como adelantó Onda Cero. El danés no tiene sitio en la plantilla azulgrana, el técnico Xavi Hernández así se lo comunicó y prioriza seguir en la Ciudad Condal para continuar su trayectoria profesional.

La firma de Martin Braithwaite, salvo giro en los acontecimientos, se producirá a lo largo del día de hoy, fecha en la que cierra el mercado de fichajes. Su llegada al Espanyol es un movimiento independiente al futuro del delantero Raúl de Tomás.

El futbolista danés, de 31 años, ha jugado en las últimas tres temporadas en el Barcelona en las que ha disputado 58 partidos y ha firmado diez goles. La desvinculación de su contrato con el Barcelona, según diferentes fuentes, se fijaría en 2,5 millones de euros.

Braithwaite podría ser el sustituto de Raúl de Tomás en el Espanyol

El delantero de 27 años quiere abandonar el Espanyol y podría encontrar acomodo en la Premier League. A falta de unas horas para que cierre el mercado, Raúl de Tomás ha recibido una oferta del Fulham, aunque esperará a tener alguna más antes de tomar una decisión.

Ajeno al interés del Fulham, el director deportivo del Espanyol, Domingo Catoira, afirmó en rueda de prensa que “no hay novedad” en el futuro del delantero Raúl de Tomás, apuntó que él no es “pitoniso” y afirmó que no puede “asegurar” qué ocurrirá en estos últimos días de mercado.

Domingo Catoira aseveró que no ha cambiado nada en el caso Raúl de Tomás: “No ha variado su situación en todo el verano, sigue recuperándose de sus molestias físicas y no hay novedad en el mercado”. El atacante no ha disputado ningún minuto con el equipo; ni en LaLiga, ni en pretemporada.

En cualquier caso, el director deportivo insistió en que no hay “ningún jugador imprescindible ni en el Espanyol, ni en ningún otro equipo”. Además, Domingo Catoira apuntó que la continuidad de Raúl de Tomás “no condiciona la configuración de la plantilla”.

Preguntado por el posible precio de salida del delantero, el responsable de la parcela deportiva afirmó que, más allá de la cláusula de rescisión (70 millones), “si hubiera algún tipo de operación” es porque todas las partes salen “beneficiadas”. “Pero como no hay nada no estamos en esa hipótesis”, apostilló.