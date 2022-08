Sergiño Dest podría cambiar el Barcelona por el Villarreal

El Barcelona pretendía desprenderse de Sergiño Dest y fichar a Juan Foyth, del Villarreal, como recambio. Sin embargo éste no se moverá del submarino amarillo, que curiosamente podría ser el destino de Dest.

Noticias relacionadas Redes sociales. El novio de Cristina Porta reacciona a la última fotografía de la periodista en la cama

Y es que el Villarreal quiere reforzar su lateral diestro antes de que cierre el mercado. No obstante, maneja otras opciones por si no fuera capaz de alcanzar un acuerdo con el Barcelona por Sergiño Dest. El principal obstáculo para que el futbolista de 21 años recale en el Villarreal es que el conjunto azulgrana quiere recuperar los 20 millones de euros que pagó por él. No obstante, el Barcelona podría verse obligado a facilitar la salida de Dest para inscribir a un nuevo refuerzo.

Sergiño Dest y el cierre de mercado del Villarreal

El Villarreal espera un final de mercado movido, algo que no suele ser lo habitual en el equipo castellonense, ya que tradicionalmente suele tener cerrados sus movimientos con antelación.

Pero las circunstancias hacen que ahora mismo el Villarreal esté pendiente de posibles salidas y llegadas, lo que hace que este será un mercado más movido de lo habitual.

Así, la lesión del defensa argentino Juan Foyth ha hecho que se tenga que acudir al mercado a la búsqueda de un lateral, como por ejemplo Sergiño Dest, para cubrir así los dos meses de lesión del futbolista internacional.

Mientras que en el capítulo de posibles salidas se está pendiente de cómo avanza el interés del Everton inglés por el extremo nigeriano Samu Chukwueze, una posibilidad que desde el equipo castellonense se reconoce como cierta, por lo que habrá que ver si llega una oferta de interés.

De ser así, es posible que el Villarreal tenga que buscar una solución de urgencia en esta próximas horas de darse esta salida inesperada.