Monchi sobre un jugador del Betis: “No sería un mal fichaje para el Sevilla”

El director deportivo del Sevilla ha concedido una entrevista en la que ha hablado de su trabajo. Aunque no hay pacto entre clubes, Monchi no ve posible que un jugador del Betis termine recalando en el Sánchez Pizjuán.

“No hay nada escrito, pero sí un compromiso. Hablo de memoria, en mi época como director deportivo, entre el Real Betis y el Sevilla no recuerdo ningún cambio a nivel profesional. Otra cosa es a nivel de cantera, donde es más habitual. A niveles de primer equipo no se ha dado esa circunstancia”, señalaba el de San Fernando en la Cope.

Fiel al Betis, Joaquín no hubiera fichado por el Sevilla según Monchi

Cuestionado por Joaquín, Monchi señalaba: “No sería un mal fichaje para el Sevilla porque es un ejemplo de profesionalidad, de rendimiento y compromiso, pero con lo bético que es, difícilmente vendría”.

No obstante, reconoce que no hubiera hecho movimiento alguno por él: “Lo habría descartado porque Joaquín es muy bético y no creo que hubiera dado el paso de venir al Sevilla”.

Monchi, entre mantener a Lopetegui y fichar a Sampaoli

Aunque Julen Lopetegui dirigirá al Sevilla frente al Borussia Dortmund, su continuidad en el banquillo más allá de dicho choque está en el aire. Monchi ya ha tanteado a Jorge Sampaoli para que regresa al Sánchez Pizjuán y éste ha dado el visto bueno al equipo andaluz. No obstante ha exigido un contrato por dos temporadas y fichajes en el mercado invernal para firmar con el Sevilla. Por otro lado, el club de Nervión deberá resolver el finiquito de Lopetegui, al que echar costaría 12 millones de euros.