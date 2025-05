Alberto Moleiro dejará Las Palmas y apunta a este equipo de LaLiga

Aunque Alberto Moleiro tiene contrato hasta 2026 con la UD Las Palmas hasta 2026, se mantenga o no el equipo en Primera División, cambiará de aires a final de temporada. De esta manera, el conjunto canario podrá hacer caja por el centrocampista de 21 años. Si bien ya pudo hacerla tanto el pasado verano como el pasado mes de enero, Alberto Moleiro no antepuso lo económico a lo deportivo, motivo por el que poner rumbo a Arabia Saudí no fue una opción para él. Si podría serlo ser el recambio de Álex Baena, que fichará por el Atlético de Madrid, y jugar con el Villarreal la próxima edición de la Champions.

Según el periodista Matteo Moretto, el submarino amarillo ya tuvo un acuerdo con Alberto Moleiro en enero por si Álex Baena dejaba el equipo a mitad de verano. Ahora, con los cerca de 60 millones de euros que pagará el Atlético de Madrid por él, el Villarreal podrá acometer sin problemas su fichaje, aunque en la puja por el español habría otros equipos de LaLiga EA Sports así como clubes de Italia y de Inglaterra.

¿Cuánto le costaría al Villarreal fichar a Alberto Moleiro a Las Palmas?

Alberto Moleiro entrará en verano en su último año de contrato con la UD Las Palmas y su fichaje podría rondar los 20 millones de euros, incluso una cantidad inferior si el conjunto canario desciende.

A favor de este desembolso juega su edad, 21 años, y los 6 goles que ha anotado en los 34 partidos que ha disputado hasta la fecha.