Atlético de Madrid y Barcelona se pelean por un futbolista del Betis

Aunque el director general del Betis confía en poder renovar a Guido Rodríguez, lo cierto es que termina contrato en 2024 y que, de no ampliarlo, será libre para negociar con otros equipos. Si recientemente hablábamos en LAOTRALIGA del interés del Barcelona, que incluso podría presentar una oferta por él en el mercado invernal, la prensa catalana teme ahora que la irrupción del Atlético de Madrid en la puja le deje con las ganas de cerrar su fichaje. Lo que está claro es que dada la altura de sus pretendientes, cada vez parece más complicado que el centrocampista de 29 años renueve con el Betis.

“¿Renovación de Guido? No lo sé, por un lado estamos muy esperanzados porque hablamos con el jugador y su familia y está muy por la labor de quedarse en Sevilla porque está muy contento con el equipo y la ciudad, pero por otro lado es verdad que no terminamos de materializar la renovación y el tiempo pasa. Ahí dejaría la flecha en punto neutro, unos días lo vemos con la flecha para arriba y otros para abajo. El jugador, sus agentes y todos conocemos la normativa. Siempre hay la parte económica porque Guido es su último gran contrato importante. Nos dice que no tiene nada con nadie, estamos ultimando, hemos tenido acercamientos y esperemos conseguirlo”, comentó al respecto Ramón Alarcón, director general del Betis.

Si el Atlético de Madrid se hace con Guido Rodríguez, el Barcelona podría lanzarse a por otro futbolista del Betis

Si bien Guido Rodríguez es una oportunidad de mercado tanto para el Atlético de Madrid como para el Barcelona, el conjunto azulgrana preferiría reclutar en sus filas a Rodri Sánchez, que también juega en el Betis. El español tiene 23 años y es más polivalente. No obstante, tiene contrato hasta 2026, lo que obligaría a hacer un importante esfuerzo económico.