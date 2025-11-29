El Atlético de Madrid pone precio a Gallagher

Dado que su protagonismo esta temporada se ha visto reducido, y dado que ello podría poner en peligro su presencia en el próximo Mundial, mucho se está hablando de la posibilidad de que Conor Gallagher abandonase el Atlético de Madrid en el mercado invernal. El centrocampista de 25 años llegó al conjunto rojiblanco procedente del Chelsea y tiene un gran cartel en el Premier League y ha sido relacionado con equipos como el Manchester United, el Tottenham, el Newcastle, el Everton y el Crystal Palace, equipo en el que ya jugó. El Atlético de Madrid, por su parte, ha reaccionado a estos rumores poniendo precio al internacional inglés.

Según Matteo Moretto, el Atlético de Madrid se plantearía vender a Conor Gallagher en el mercado invernal si recibiese una oferta de 30 millones de euros. Dicha cantidad podría estar dispuesta a pagarla el Manchester United, su principal pretendiente, que piensa en él como relevo de Casemiro.

¿Está dispuesto Gallagher a abandonar el Atlético de Madrid en el mercado invernal?

Cuestionado en el diario AS por su posible salida en el Atlético de Madrid, Conor Gallagher decía días atrás: “¿Irme? Estoy muy feliz aquí. Mi objetivo es ganar títulos con el Atleti y quiero tener un papel más importante en el equipo. Y, como he dicho, voy a seguir trabajando al máximo para jugar más minutos y poder ayudar al equipo”.

No obstante, el centrocampista reconoció no estar satisfecho: “Claro que no. No estoy satisfecho. No creo que nadie lo esté si no juega tanto como le gustaría, pero seguiré trabajando muy duro para, cada vez que tenga la oportunidad, ayudar al equipo y ojalá lleguen más oportunidades para ser titular”.