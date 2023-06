Bordalás recibe una oferta que pone en peligro su continuidad en el Getafe

Tras conseguir el milagro de la permanencia para el Getafe, el conjunto azulón confía en la continuidad del técnico argentino. Sin embargo, una oferta de última hora, hace que el futuro de José Bordalás sea toda una incógnita. Y es que el Olympiakos, cuyo director deportivo es Antonio Cordón se debate entre Diego Martínez y él para su banquillo.

Según la Cadena SER, el cuadro heleno ha presentado una oferta por José Bordalás a la que debe responder en las próximas horas. De declinar la propuesta del Olympiakos, el Getafe cuenta con el técnico alicantino de cara al siguiente curso.

Bordalás busca equipo con objetivos más ambiciosos que el Getafe

José Bordalás, por su parte, tendría otras intenciones. «Yo soy feliz en Getafe pero mi idea es poder entrenar un equipo con objetivos más ambiciosos. El Getafe es un gran club y le tengo un cariño tremendo, así que no digo un 'no' rotundo, habrá tiempo de hablar», dijo en El Larguero días atrás al ser cuestionado por su continuidad».

En dicha entrevista, José Bordalás confesó que no tenía todas consigo de que conseguiría salvar al Getafe. «Sinceramente cuando llegue y me encontré al equipo, no es que me arrepintiera, pero estaba preocupado», reconoció.

Cuestionado por el partido frente al Real Valladolid, en el que su equipo sólo completó 64 pases, comentó: «Hay que tener en cuenta los condicionantes de este tipo de partidos. El planteamiento era el correcto, porque nos faltaban jugadores importantes como Enes Unal, que es nuestro Messi. El problema es cuando un equipo da mil pases y no genera nada, pero yo soy un amante del fútbol total y qué aburrido sería si sólo hubiera un estilo».