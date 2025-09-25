Canales explica su salida del Betis: “Me sentía amargado”

Sergio Canales, que en 2023 puso fin a cinco temporadas en el Betis para poner rumbo a México de la mano de Rayados de Monterrey, donde ahora juega junto a Sergio Ramos y a Oliver Torres, ha explicado en una entrevista su salida del conjunto verdiblanco.

“Recuerdo que jugamos un partido en Almería. Llego a casa y, aunque habíamos ganado y metí un gol espectacular, creo que quedamos 1-2 o 2-3, no me acuerdo... de repente me pongo a llorar a saco. Y dije, 'no sé por qué no soy feliz'. Vamos, increíble. Digo '¿cómo puede ser?' Hemos ganado, metí un golazo increíble, estoy espectacular. ¿Y no soy feliz? Digo 'no sé qué me pasa. Me siento amargado, pero totalmente amargado'. Y me pasó esa temporada varias veces que llegaba a casa y me ponía a llorar de... Pero no sé por qué, ¿sabes? Entiendo que sí sé por qué, pero... No sé, había algo que me superaba”, comenzó relatando Sergio Canales en el podcast 'We Are Brave'.

Así se dio cuenta Canales que era el momento de dejar el Betis

“Es verdad que el Betis me lo tomé como algo tan personal... Llegó a meterse tanto dentro de mí ya el ser bético y me hice tan responsable o me puse tanta responsabilidad, obviamente (me la puse yo), que dices 'guau, me está superando'. Ganamos la Copa, hice creo que cinco años increíbles, todo. Me dejé la vida y más. Y entonces ahí pues me doy cuenta de que necesito un cambio de aires, salir de mi zona de confort. Algo que me cueste. Un reto”, reconoció.