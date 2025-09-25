Vídeo
La cara que se le quedó a Sergio Ramos tras fallar un penalti a lo Panenka
Los Rayados de Monterrey de Sergio Ramos terminaron perdiendo 6-2 ante el Toluca un partido que iban ganando cuando falló el penalti a lo Panenka
El penalti a lo Panenka fallado por Sergio Ramos cuando su equipo, Rayados de Monterrey, iba ganando 0-1 ante el Toluca supuso un punto de inflexión. Y es que Rayados de Monterrey terminaron perdiendo el choque por un contundente 6-2.
“Nos vamos disgustados, porque empezamos el partido muy bien, fuimos superiores en los primeros 20 minutos, jugando bien y teniendo ocasiones, pero a partir del penalti (que no pudo transformar Sergio Ramos) todo cambió. Un equipo que se encontraba cómodo, que éramos nosotros, dominando el partido, pasas a todo lo contrario. No sé si en mi carrera me había pasado algo así”, reconoció en rueda de prensa Doménec Torrent, técnico español de Rayados de Monterrey.
La última vez que Sergio Ramos falló en penalti fue con la Selección, el 14 de noviembre de 2020 ante Suiza, un choque que la Roja empató 1-1 ante Suiza. Desde entonces, el de Camas había anotado cuatro penas máximas seguidas. No obstante, Hugo González, guardameta del Toluca, demostró conocer muy bien al central español atajando su penalti a lo Panenka.
Sergio Ramos falló un penalti a lo Panenka y Oliver Torres marcó para Rayados de Monterrey
En lo que respecta a la victoria de Toluca, Paulinho, tres veces; el argentino Nicolás Castro, dos; y Jesús Angulo, anotaron por los Diablos, que crecieron luego de que Sergio Ramos fallara el penalti a lo Panenka, en el minuto 20. El argentino Germán Berterame y el español Oliver Torres descontaron por los Rayados de Monterrey del entrenador español Domenec Torrent.
Con sus goles, Paulinho y Berterame llegaron a seis dianas, los mismos del español Sergio Canales, de Rayados Monterrey. Son superados por el italiano Joao Pedro, del San Luis, líder artillero con ocho dianas.
