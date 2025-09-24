Ya hay un equipo dispuesto a pagar a la Real Sociedad la cláusula de Kubo

Con dos goles en sus primeros seis partidos en Arsenal, el fichaje de Martín Zubimendi parece que ha sido todo un acierto, como un acierto del cuadro londinense fue llevarse un verano antes a Mikel Merino de la Real Sociedad. Es por ello por lo que el equipo que dirige Mikel Arteta vuelve a mirar al conjunto donostiarra en busca de refuerzos. En este caso es Takefusa Kubo su nuevo objetivo.

Así lo asegura Fichajes.com, que señala que fichar al atacante de 24 años tendría para el Arsenal el mismo coste que ha tenido el fichaje de Mikel Merino, que ha sido de 70 millones de euros. De acometerlo, sólo la mitad de ese dinero iría a parar a las arcas de la Real Sociedad, y es que el Real Madrid aún conserva el 50 por ciento de los derechos sobre Takesusa Kubo. Así pues, el conjunto blanco mantiene un derecho de tanteo sobre el japonés, por lo que de pagar 35 millones de euros, o igualando la mitad de la oferta del Arsenal, siempre y cuando la Real Sociedad acepte un importe inferior al de sus cláusula de rescisión, podrá repescar a Takefusa Kubo.

Los registros de Kubo con la Real Sociedad

El extremo nipón llegó al cuadro txuri-urdin en 2022 a cambio de 6,5 millones de euros. Desde entonces, Takefusa Kubo ha disputado un total de 142 partidos con la Real Sociedad, equipo con el que ha marcado 24 goles y repartido 12 asistencias. Pese a ello, dada la elevada competencia en su demarcación, el Real Madrid no ha tenido a bien repescarle durante estos años.