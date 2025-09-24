Pese a no verse en la Selección... ¡podría ser la sorpresa de Luis de la Fuente en su próxima convocatoria!

Con un gol frente al Girona, Mikel Jauregizar salvó un punto para el Athletic convirtiéndose en el MVP del encuentro. El centrocampista de 21 años, que este verano estuvo en la órbita del Liverpool y rechazó una oferta del Milan, se ha convertido en indiscutible para Ernesto Valverde y su buen hacer podría llevarle también a la Selección. Y es que Luis de la Fuente se plantea convocar a Mikel Jauregizar para los partidos que disputará España el próximo mes de octubre ante Georgia y Bulgaria.

Así lo asegura el diario AS, pese a la elevada competencia que hay en la Selección en su demarcación. Rodri, Zubimendi, Fabián Ruiz... Aún así, Luis de la Fuente querría probar a un Mikel Jauregizar que nunca ha sido convocado con la absoluta antes del Mundial.

¿Por qué Jauregizar no se ve en la Selección?

Precisamente por la elevada competencia que hay en la Selección en su demarcación, feliz tras haber sido convocado con la Sub-21, reconoció el pasado mes de junio que no se veía con la absoluta. “Esos están a otro nivel y juegan en la absoluta. En un año estarán en un Mundial. Eso lo dice todo”, comenzó diciendo el futbolista del Athletic al ser cuestionado al respecto. “No, todavía no. Lo veo imposible. Hay jugadores increíbles ahí, es muy difícil quitarles el puesto”, añadió.

Sin embargo, Mikel Jauregizar ya ha estado en alguna prelista de Luis de la Fuente, algo a lo que también hizo alusión: “Eso significa que he hecho bien las cosas este año. Mi trabajo es seguir así”.