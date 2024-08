Cesc Fábregas explica por qué el Como no ha inscrito a Varane

El español Cesc Fábregas, entrenador del Como 1907, explicó que la decisión de no inscribir al galo Raphael Varane, ex del Manchester United, en la lista de jugadores para la Serie A se debe a que el jugador no está recuperado de la lesión que sufrió en agosto y que tendrá que esperar para poder contar con él.

La no inscripción de Raphael Varane ha generado mucha polémica en Italia, dando pie a que incluso los medios locales hablen de una posible rescisión de contrato de uno de los fichajes con más nombre del mercado italiano.

Dicha rescisión de contrato podría suponer el retiro oficial del campeón del mundo, que ya quedó libre el pasado 30 de junio, finalizada su etapa en el Manchester United con 31 años.

Por el momento, Cesc Fábregas, tal y como aseguró en rueda de prensa, deja la decisión de seguir o no en manos del futbolista.

"Vamos a ver qué pasa con Varane, es su decisión. Tenemos que entender cómo está y cómo se siente, de momento no se ha recuperado bien todavía y tenemos que esperar un poco más. No soy yo quien puede decidir por ellos, tengo que esperar y respetar cualquier decisión de las personas", dijo el técnico antes del partido de este domingo ante el Udinese.

Raphael Varane se lesionó a los 20 minutos de su debut, en el partido de Copa Italia ante el Sampdoria el pasado 11 de agosto. No ha tenido minutos en Serie A por el momento.