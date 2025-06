Confirma que el fichaje de Ángel Correa está “bastante avanzado”

Tal y como contamos en LAOTRALIGA el pasado mes de abril, Ángel Correa ha decidido abandonar el Atlético de Madrid este verano, aprovechando que entra en su último año de contrato, para iniciar una nueva aventura de la mano de Tigres. Así lo ha confirmado ahora Guido Pizarro, entrenador del equipo mexicano, que ha asegurado que el fichaje del atacante de 30 años está “bastante avanzado”.

Cuestionado por Ángel Correa, el técnico de Tigres señaló: “Lo de Ángel tengo entendido que está bastante avanzado y él quiere venir. Ojalá sea que se pueda resolver lo antes posible”.

Diez años después de su llegada al Atlético de Madrid procedente de Rosario Central, Ángel Correa, que nunca ha llegado a asentarse como titular, quiere cambiar de aires. Pese a que esta temporada ha jugado 46 partidos, en los que ha anotado 8 goles y repartido 5 asistencias, con Giuliano Simeone su protagonismo ha sido menor que en otras campañas. Es por ello por lo que Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina en 2022, quiere cambiar de aires para apurar sus opciones de estar en el próximo Mundial con la Albiceleste. Dicha posibilidad de la ofrecería Tigres, que tendrá que alcanzar un acuerdo con el Atlético de Madrid para su traspaso. No obstante, agradecido por sus años de servicio, el conjunto rojiblanco no pondrá obstáculos a su salida.

El Atlético de Madrid ya sabe que Ángel Correa quiere fichar por Tigres

Cuestionado recientemente por su futuro en el Atlético de Madrid, Ángel Correa explicaba en una entrevista: “Lo que quiero ya lo he hablado con él ‘Cholo’ y con el club. Me respetan y saben que entregué todo acá de mí para ayudar al equipo. Siempre puse todo de mí, prioricé el equipo antes que yo. Saben y me entienden. Me dieron la libertad de decidir qué quiero hacer para mi futuro”.

El Atlético de Madrid, por su parte, querría renovar a Ángel Correa. “Todavía me queda un año de contrato con el Atlético, me he reunido con Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado del Atlético), me ha dicho que me quiere renovar, el Cholo me ha dicho que está contento con mi trabajo, que me entiende y que decida lo que yo sienta que es mejor para mí”, explicó el argentino.

“Trato de disfrutar ahora lo que queda de estos partidos y los entrenamientos. Después, ir con todas las pilas al Mundial de Clubes también y ya después, cuando termine eso, ver qué va a ser de mi futuro”, añadió antes de que comenzase el torneo.