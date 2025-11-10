¿Cuánto dinero vale el Atlético de Madrid y cuánto va a aportar Apollo como socio mayoritario?

El fondo de inversión estadounidense Apollo, con su filial Apollo Sports Capital, se ha convertido en el nuevo accionista mayoritario del Atlético de Madrid, tras el acuerdo alcanzado con Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado; Enrique Cerezo, presidente del club; Quantum Pacific Group y Ares Management, los principales accionistas. Si bien no se ha revelado el dinero por el que se ha llevado a cabo la operación, sí ha sido publicado por diferentes medios.

Según el diario Expansión, el Atlético de Madrid está valorado en 2.500 millones de euros, por lo que al comprar el 55% de las acciones, Apollo aportará en torno a 1.300 millones de euros como socio mayoritario.

“Como parte del acuerdo (cuyas condiciones se cumplirán en un plazo de entre tres y seis meses), Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente, respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo”, expresó el Atlético de Madrid en un comunicado.

“La inversión de Apollo Sports Capital está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias, y se prevé que se complete en el primer trimestre de 2026”, expuso el club rojiblanco.

“Tras el cierre de la operación, el Atlético de Madrid —incluidos Atlético de San Luis y Atlético Ottawa— pasará a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital; Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y los fondos gestionados por Ares Management permanecerán como accionistas minoritarios”, añadió el Atlético de Madrid.

Según el club, “la inversión de Apollo reforzará la posición” del cuadro colchonero “entre la élite del fútbol” y “apoyará” la “ambición de ofrecer éxitos a largo plazo" para sus “millones de aficionados en todo el mundo”.

“Como inversores a largo plazo, Apollo Sports Capital y los actuales accionistas colaborarán con la dirección de Atlético de Madrid para reforzar la solidez financiera del club, su competitividad deportiva y su contribución a la comunidad”, agregó.

Entre los objetivos de la nueva estructura propietaria está la aportación “de nuevo capital para respaldar los planes del club a largo plazo, incluyendo inversión adicional en los equipos del Atlético de Madrid y en importantes proyectos de infraestructura”, como es “el desarrollo de la Ciudad del Deporte” en torno al estadio Metropolitano.

“El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de referencia mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria. Gracias a la amplia experiencia de Apollo en el sector del deporte, los medios y el entretenimiento, ASC aspira a crear un centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinar al servicio de los madrileños”, especificó el club, gestionado por la familia Gil desde 1987.

El dinero con el que Apollo quiere adentrarse en el mundo del deporte

Apollo Sports Capital (ASC) “es una compañía global de inversión en deporte filial de Apollo”, según explicó el Atlético de Madrid.

“ASC invierte en todo el sector deportivo y en eventos en vivo, principalmente a través de oportunidades de crédito y de inversión híbrida. El Atlético de Madrid será la inversión principal con una participación mayoritaria de ASC y no forma parte de una estrategia de multipropiedad de control de clubes”, advirtió el conjunto rojiblanco.

Entre las inversiones recientes de Apollo Sports Capital figuran los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open.

El nuevo socio mayoritario del Atlético de Madrid tiene un plan para incrementar su presencia en el deporte este año con 5.000 millones de dólares (4.262 millones de euros) para entrar en clubes y competiciones y cuya gran apuesta ha sido la compra del 55% de las acciones del cuadro colchonero.