El delantero español que no descarta ser convocado por Luis de la Fuente con la Selección… ¡pese a jugar en Segunda!

Yeremay Hernández, delantero de 22 años del Deportivo de la Coruña, ha sido noticia en las últimas horas al convertirse en el objetivo número uno del Sporting de Portugal de cara al mercado invernal, equipo que está dispuesto a pagar 30 millones de euros por él. Además, el delantero canario ha concedido una entrevista en la que ha hablado de sus opciones de ser convocado por Luis de la Fuente con la Selección. En ella ha reconocido que le gustaría jugar en el Barcelona o en el Real Madrid. Aunque Yeremay Hernández fue relacionado con varios equipos este verano, terminó renovando con el Deportivo de la Coruña hasta 2030, con la posibilidad de extender su contrato por tres campañas más, por lo que actualmente juega en Segunda División.

Cuestionado al respecto en El Larguero, el delantero declaró: “Tuve ofertas de varios equipos y decidí quedarme en el Depor porque para mí era lo mejor. Tengo el sueño y el objetivo de ascender a Primera y ayudar al equipo que me ayudó a mí a llegar al fútbol profesional. Son decisiones que se toman… Y yo elegí al Depor”.

Fue entonces cuando Yeremay Hernández confesó que le gustaría jugar en el Barcelona o en el Real Madrid. “A mí me gusta mucho la liga española, nuestra liga. Me gustan los equipos grandes, el Barça o el Madrid, son equipos top y me encantaría, sería un sueño algún día poder jugar en alguno de esos dos equipos. Pero por ahora el sueño que tengo es jugar con el Depor”, admitió.

¿Puede ser convocado con la Selección Yeremay pese a jugar en Segunda División?

Preguntado por la posibilidad de ser convocado con la Selección pese a jugar en Segunda División, Yeremay Hernández aseguró no haber hablado con Luis de la Fuente. “Ahora está un poco lejos, estoy jugando en Segunda y tengo que seguir dando pasos. Ojalá algún día llegue, porque sería la hostia. Es verdad que es un poco más difícil porque estás jugando en una categoría inferior, pero al final es fútbol… El campo es igual, el balón sigue siendo redondo. Si es verdad que lo de la categoría está ahí y creo que tengo que seguir dando pasos. Ojalá se dé algún día”, respondió.

A favor de su convocatoria con la Selección juega que Yeremay Hernández ha sido titular en las 13 primeras jornadas de liga contribuyendo con 4 goles y dos asistencias a que el Deportivo de la Coruña sea el segundo clasificado de Segunda a 2 puntos del Racing de Santander, que es el líder.