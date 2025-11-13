El dinero que tendrá que pagar el Mainz a El Ghazi tras ser despedido por apoyar a Palestina

El Mainz 05 alemán deberá pagar al futbolista neerlandés Anwar El Ghazi alrededor de 1,5 millones de euros, su salario aproximado en la temporada 2023-2024, tras despedirle hace dos años por mostrar su apoyo a Palestina en redes sociales.

"¡Las derrotas regulares en el campo de fútbol claramente no son suficientes para la directiva del club, así que siguen volviendo a por más derrotas en los tribunales alemanes!", escribió Anwar El Ghazi en Instagram este jueves tras conocerse que ganó el litigio contra su antiguo club en el tribunal laboral alemán.

El Mainz 05 despidió a Anwar El Ghazi sin previo aviso después de que publicara un mensaje en favor de Palestina

El Mainz despidió a Anwar El Ghazi sin previo aviso después de que publicara un mensaje pro palestino en las redes sociales tras los ataques del grupo terrorista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En julio, el tribunal laboral declaró nula la rescisión de contrato, pero el Mainz 05 recurrió, aunque sin que este recurso prosperara. "Tenemos que aceptar la decisión del tribunal, que no vio motivos suficientes para el despido sin preaviso en el comportamiento y las acciones de nuestro empleado tras el atroz ataque de Hamás en 2023", declaró el director ejecutivo del Mainz, Stefan Hofmann.

El tribunal concluyó que la libertad de expresión tenía más peso que los intereses del empleador en este caso. Por tanto, el despido sin preaviso no estaba justificado. "Estoy agradecido a los tribunales alemanes por servir a la justicia y ver a través de las reclamaciones infundadas y sin sentido del club", dijo Anwar El Ghazi antes de criticar de nuevo a Mainz y llamarlos "perdedores en serie".

"Nunca he tenido ni tendré ningún consenso con ninguna persona u organización que pretenda silenciar a quienes defienden la justicia y la humanidad. Que esta última victoria envíe un mensaje alto y claro a los belicistas, a sus cómplices y a los engañados miembros de la directiva del Mainz 05", concluyó.