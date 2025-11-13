Se muestra dispuesto a traer a Canales de vuelta a España: “Es el mejor momento”

El posible regreso de Sergio Canales a España de la mano del Racing de Santander está cobrando cada vez más fuerza. El centrocampista de 34 años, que termina contrato a final de temporada con Rayados de Monterrey, ha reconocido que le gustaría retirarse en el equipo cántabro. También, Manolo Higuera, presidente del Racing de Santander, ha afirmado que al club le cuadran los números para fichar a Sergio Canales. Por todo ello ha sido cuestionado Chema Aragón, director deportivo del equipo cántabro.

Preguntado en la Cadena SER por el posible fichaje de Sergio Canales por el Racing de Santander dijo: “Voy a hacer la broma fácil, eso tienes que hablarlo con Manolo Higuera, que es el que te ha dado siempre bola con el tema. A Sergio lo conozco desde que era cadete y a su padre Ángel porque en aquella época estaba yo en una empresa de representación. Este verano hemos estado hablando, pero de algún otro jugador y hablé incluso con su hermano y con su ‘repre’ porque tenemos además buena relación”.

El fichaje de Sergio Canales por el Racing de Santander también el cuadra a su director deportivo

“Sergio ha manifestado que le gustaría retirarse en el Racing. ¿Cómo no me va a encajar? ¿Estamos locos o qué? Está claro, Canales sería un líder dentro de ese equipo. Si digo que es un globo suena mal y si digo que es un sueño me dirán que me despierte... Yo le he leído a Sergio que le gustaría terminar su carrera aquí y a mí me han dicho, alguien cercano a él, que le gustaría. ¿Es el momento ahora que hace goles cada 10 días en México? Es el mejor momento, desde luego que habrá habido otros momentos todavía mejores, pero que puede ser un momento muy adecuado, ¿no? Pero la realidad es que... Espero que todo se ande de aquí al cierre de la competición a primeros de diciembre termina la Liga allí en México y habrá más tiempo para pensar si realmente es el momento. Él tiene contrato hasta junio y es un jugador muy bueno y muy caro. Yo lo único que quiero dejar claro y creo que lo ha hecho mil veces ya Manolo: Si el club tiene una mínima opción de traer a Sergio Canales, va a ir a muerte a por ello”, añadió Chema Aragón.

También en la Cadena SER, Manolo Higuera, presidente del Racing de Santander, había comentado días atrás: “Los números con Sergio Canales nos cuadran siempre. Tengo relación personal con él desde hace mucho tiempo y estamos en contacto. Hoy mismo hemos cruzado mensajes, nos hemos chateado y lo único que puedo hacer es trasladar lo que él me ha transmitido desde siempre, que su ilusión es volver a jugar en el Racing y que no es ningún problema estar en Segunda o en Primera División. Como su ilusión también es la mía, pues estoy seguro que en el corto plazo Sergio Canales volverá a vestir la camiseta del Racing”.