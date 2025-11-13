Fútbol
La respuesta de Peio Canales al ser preguntado por su posible regreso al Athletic
Peio Canales juega en el Racing de Santander cedido por el Athletic
Peio Canales, centrocampista de 20 años, es feliz en el Racing de Santander, club al que llegó cedido por el Athletic el pasado verano. Es por ello por lo que no tiene prisa por regresar al conjunto vasco tal como ha reconocido en una entrevista en la que fue cuestionado al respecto.
“Venía de una temporada jugando muy de vez en cuando, se decide salir, y así fue, teniendo más minutos en esta competición tan exigente y encontrando mi mejor versión con un equipo que tiene objetivos de estar arriba y ser ganador. He conseguido ser parte importante del equipo sea de 8 o de 10, y estoy a una hora de casa. Muy tranquilo y que siga así”, respondió Peio Canales en Onda Vasca.
“Estoy centrado en jugar esta temporada en el Racing, mejorando y manteniendo lo que estoy haciendo bien. Me centro en el día a día y de cara al futuro ya se verá lo que ocurre. Ahora mismo no me genera incertidumbre”, añadió.
Los registros de Peio Canales que avalan su regreso al Athletic
Desde que recalase en el Racing de Santander cedido por el Athletic, Paio Canales ha disputado 9 partidos en los que ha anotado 3 goles y repartido 4 asistencias. Los registros del centrocampista han contribuido a que el conjunto cántabro se haya colocado al frente de la clasificación en Segunda División con 2 puntos de ventaja sobre el Deportivo de la Coruña y la UD Las Palmas, que son segundo y tercero respectivamente.
Además, Peio Canales ha sido convocado con la Sub-21.
