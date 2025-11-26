Marco Garcés actualiza el estado de la renovación de con el Celta

El director deportivo del Celta de Vigo, Marco Garcés, dijo este miércoles que en el club son “optimistas” ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con el internacional español Óscar Mingueza para ampliar su contrato, que expira el próximo 30 de junio.

“Nosotros siempre somos optimistas, estamos en conversaciones, esperamos poder acercarnos en los polos en los que estamos. Ya digo, permanecemos optimistas", señaló el mexicano a los periodistas antes de viajar a Bulgaria para medirse, en la quinta jornada de la Liga Europa, al Ludogorets.

Un partido que el máximo responsable del área deportiva auguró de “máxima dificultad” para el conjunto dirigido por Claudio Giráldez, pese a que vive “un momento ilusionante” tras encontrar “una respuesta con buenos resultados al buen fútbol" del principio de curso.

“Desde el inicio nos planteamos disfrutar de estos partidos europeos, y ahora nos hace mucha ilusión sacar un buen resultado en Bulgaria y acercarnos a una eventual clasificación. Vamos allí con toda la seriedad porque estos partidos se nos suelen complicar”, recordó.

En la convocatoria del técnico celeste destaca la presencia del extremo del filial Ángel Arcos, un futbolista del agrado de Marco Garcés.

“Me gusta muchísimo, me ilusión la posibilidad de que pueda tener algunos minutos. Es un chico descarado, vertical, que encara”, indicó el director deportivo del Celta de Vigo, quien lamentó que el lateral Joel López no pueda tener “más continuidad” por las lesiones, la última “una rotura de adherencia” en la rodilla izquierda.