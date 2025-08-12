El desorbitado precio que ha puesto el Oviedo a las entradas para ver al Real Madrid en el Tartiere

El Real Oviedo ha puesto esta martes a la venta las entradas para el Real Oviedo-Real Madrid, correspondiente a la segunda jornada de liga en Primera División, con un precio único de 150 y 200 euros.

Las entradas de 150 euros corresponden a los fondos del Carlos Tartiere, mientras que las de 200 euros corresponden a los laterales del estadio.

No obstante, durante las primeras 24 horas de venta, es decir, hasta la tarde del miércoles, solo los más de 3.000 aficionados que se hicieron con el carnet oviedista podrán adquirir una entrada.

Esos aficionados pagaron 99 euros para entrar en la lista de espera de cara a poder hacerse abonados del Real Oviedo, y aunque solo 605 pudieron conseguirlo, el resto tendrá derecho preferencial para la compra de entradas.

Transcurrido este plazo de 24 horas y, en el caso de que siga habiendo entradas disponibles, serán los abonados del Real Oviedo -que podrán entrar al partido con su carnet y sin ningún precio extra- los que podrán adquirir una localidad más por persona.

Hay que recordar que esta temporada el Real Oviedo tiene 26.400 abonados, récord histórico de un club de fútbol asturiano en cualquier categoría.

El Real Oviedo-Real Madrid se disputará el próximo domingo 24 de agosto a las 21:30 horas y supondrá el regreso del club merengue a la capital del Principado 23 años después de su último enfrentamiento oficial, que data de noviembre de 2002 en un encuentro correspondiente a la Copa del Rey.