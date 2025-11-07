Las declaraciones de Pablo Fornals tras ser convocado con la Selección cuatro años después

El centrocampista del BetisPablo Fornals ha mostrado este viernes su alegría y orgullo por su convocatoria con la selección española para medirse a Georgia y Turquía en los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026 y dijo que sin sus compañeros "no podría lograrlo".

Pablo Fornals (Castellón, 1996) ha sido llamado por Luis de la Fuente casi cuatro años después de la última vez, el 11 de noviembre de 2021 ante Grecia.

El ex del Villarreal ha recibido la noticia en el entrenamiento bético, tras lo que ha sido obligado a hacer un pasillo de collejas con sus compañeros, según imágenes difundidas por el club.

"Es una alegría inmensa y tengo que agradecérselo a los compañeros. Si al final se nos valora, es por lo que hacemos en nuestro club y sin ellos no podríamos lograrlo", dijo el medio bético, quien abundó en el agradecimiento y dijo que el orgullo de defender a España lo sienten como algo propio.

Pablo Fornals, además, se mostró ilusionado en poder jugar, sobre todo cuando el segundo de los partidos de España se disputará en La Cartuja: "Estoy con mucha ilusión de hacerlo bien", aseveró.