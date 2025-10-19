El equipo mejor posicionado para fichar a Vlahovic no es el Barcelona

Dusan Vlahovic termina contrato con la Juventus a final de temporada y cada vez hay más equipos dispuestos a ofrecerle acomodo en sus filas. Si bien en el pasado el delantero de 25 años fue relacionado con el Atlético de Madrid, ahora suena como recambio de Robert Lewandowski en el Barcelona. No obstante, todo parece indicar que el serbio terminará recalando en la Premier League, donde el Tottenham es el equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

Así lo asegura Football Insider, que también coloca al Chelsea y al Manchester United tras los pasos de Dusan Vlahovic. Del interés de este último equipo, y del que despertaba el serbio en el Bayern de Múnich también hablamos en LAOTRALIGA. En lo que respecta al conjunto alemán, pensaba en Dusan Vlahovic por si Harry Kane activaba una cláusula para regresar al Tottenham por 65 millones de euros. Sin embargo, el inglés ha manifestado su intención de cumplir su contrato con el Bayern de Múnich, que se extiende hasta junio de 2027.

La prima de fichaje que acerca a Vlahovic al Tottenham

Descartado el regreso de Harry Kane, el Tottenham, que gastó 210,6 millones de euros en verano, sueña con el fichaje de Dusan Vlahovic, al que reclutaría en sus filas a coste cero cuando termine su contrato con la Juventus en verano. Para imponerse al resto de sus pretendientes, el cuadro londinense le ofrecerá tal prima de fichaje que, a día de hoy, es el gran favorito para hacerse con sus servicios.

En lo que va de temporada, Dusan Vlahovic ha disputado un total de 12 partidos con la Juventus, con el que ha anotado 6 goles y repartido 2 asistencias.