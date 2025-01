Marco Asensio da el visto bueno a su fichaje por este equipo

Aunque Marco Asensio ha sido relacionado con varios equipos de LaLiga EA Sports, si nada se tuerce, dejará el PSG para recalar en el Aston Villa de Unai Emery en calidad de cedido.

Al igual que hiciera Luis Enrique cuando terminó su contrato con el Real Madrid, el técnico vasco habría convencido al atacante 28 años prometiéndole el protagonismo que no está teniendo actualmente. Seducido por la propuesta de Unai Emery, Marco Asensio habría dado ya el sí al Aston Villa según RMC Sports.

Cabe señalar que el futbolista español también tenía al Newcastle como pretendiente en la Premier League así como a la Juventus en la Serie A, aunque él ha preferido poner rumbo a Inglaterra.

Marco Asensio recalará en el Aston Villa en calidad de cedido

Con contrato en vigor con el PSG hasta 2026, Marco Asensio recalaría en el Aston Villa en calidad de cedido, aunque el conjunto inglés podría reservarse por él una opción de compra que podría ser obligatoria. Y es que, si Luis Enrique no va a contar con él el próximo curso, el cuadro parisino deberá hacer caja por él en verano dado que entrará en su último año de contrato.

Desde que recalase a coste cero en el PSG tras acabar contrato con el Real Madrid el pasado verano, Marco Asensio ha disputado hasta la fecha 16 partidos en los que ha anotado 2 goles y repartido 4 asistencias. Sin embargo, con el paso de las jornadas, Luis Enrique ha contado cada vez menos con él.

“Puedo inventar una respuesta, pero ese no es mi estilo. Mis decisiones hablan mejor y dicen lo que pienso a cada jugador en cada momento. Tomo mis decisiones en base a lo que veo en los partidos y en los entrenamientos. Los jugadores no siempre están de acuerdo, pero ese es mi papel. Y siempre digo que mis decisiones no son irreversibles”, explicó el asturiano en rueda de prensa.