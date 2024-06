El equipo que ha dejado encarrilado el fichaje de Juan Miranda

Aunque todo parecía indicar que Juan Miranda abandonaría el Betis durante el pasado mercado invernal para recalar en el Milan, finalmente agotará su contrato con el conjunto verdiblanco, que expira el próximo 30 de junio. Libre para negociar con otros equipos desde enero, pese a que el lateral zurdo de 24 años contaba con varias propuestas para seguir en LaLiga EA Sports, probará fortuna en el extranjero de la mano del Oporto.

André Villas-Boas ha asumido la presidencia del club luso y ha apostado por Andoni Zubizarreta, ex del Barcelona, como director deportivo. Y precisamente habría sido el vasco el que ha dejado encarrilado el fichaje de Juan Miranda por el Oporto según avanza MARCA. Su fichaje se hará oficial en los próximos días.

Juan Miranda llegará a un Oporto en el que Pepe no continuará la próxima temporada

El veterano central luso-brasileño Pepe, de 41 años, no seguirá como jugador del Oporto, según anunció días atrás André Villas-Boas. "Respecto a su continuidad como jugador del Oporto, eso no ocurrirá", dijo el presidente del conjunto portugués en una entrevista con el canal portugués Now.

"Le hemos explicado las razones por las que, desafortunadamente, no podrá suceder. Sin embargo, tenemos el máximo respeto por su carrera", añadió el presidente del Oporto.

Aun así, Villas-Boas agregó que el futuro de Pepe, cuyo contrato finaliza este mes, "está íntimamente" ligado al Oporto, sea "solo emocionalmente o incluso desde el punto de vista profesional".

Pepe militó en el Oporto entre 2004 y 2007 antes de fichar por el Real Madrid, y regresó en 2019, erigiéndose en el capitán y pieza clave de los 'dragones'.

En sus nueve temporadas con el Oporto, el defensa ha ganado cuatro títulos de Liga y cinco Copas de Portugal, entre otros muchos trofeos.