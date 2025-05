El equipo al que ha descartado entrenar Francesco Totti

Claudio Ranieri ha conseguido lo impensable cuando el pasado mes de noviembre tomó por tercera vez en su carrera las riendas de la Roma, situar al conjunto italiano en puestos europeos. Quinto en la clasificación, con los mismos puestos que la Juventus, que es cuarta y jugaría la próxima edición de la Liga de Campeones, el técnico de 73 años ha descartado seguir al frente del conjunto giallorosso una vez que acabe el presente curso. Francesco Totti, por su parte, se ha descartado como relevo de Claudio Ranieri.

“Esperaba que Ranieri se quedara. Tendrá sus razones para irse. Hizo lo que tenía que hacer: devolver a la Roma a la cima”, señaló la leyenda del conjunto italiano en Soy Calcio.

Preguntado por la posibilidad de ser el que releve a Claudio Ranieri, Francesco Totti comentó entre risas: “¿Yo, entrenador? Jamás podría. Soy demasiado celoso”. “Ahora mismo, no me tienta, pero es algo que ocurre de repente. No es fácil ser entrenador”, añadió.

¿Por qué no seguirá Ranieri como entrenador de la Roma?

Cuestionado el pasado mes de abril sobre por qué no iba a seguir la próxima temporada como entrenador de la Roma, Claudio Ranieri contó en DAZN: “Ya lo había dejado el año pasado y había dicho que no a muchos equipos. Solo volví por la Roma y lo habría hecho por el Cagliari. Cuando se fue De Rossi casi me sentí aliviado de que hubieran elegido a Juric. Me gustaría viajar, antes de morir quiero ver el mundo más allá del fútbol. Big Ben dijo que parara por mí y es justo que lo haga ahora”.