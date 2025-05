El sorprendente equipo de LaLiga que ha alcanzado un acuerdo para fichar a Miguel Gutiérrez

Aunque el Real Madrid tiene la opción de repescar a Miguel Gutiérrez por 8 millones de euros, el conjunto blanco tiene otros planes para reforzar su lateral diestro. Esto es algo que ha aprovechado el Atlético de Madrid, que buscaba a un futbolista en su demarcación, para alcanzar un acuerdo con el futbolista de 23 años.

Esta operación recuerda a la que llevó en su día a Mario Hermoso al cuadro colchonero. Pese a que el Real Madrid mantenía el 50 por ciento de sus derechos, prefirió hacer caja por él dejando en su día que el central cambiase el Espanyol por el Atlético. Ahora hará lo propio con Miguel Gutiérrez, que tiene una cláusula de 35 millones de euros. Si el Atlético de Madrid la paga, o se hace con sus servicios a un precio inferior, Girona y Real Madrid se repartirán a partes iguales el importe.

Miguel Gutiérrez recaló en el Girona en 2022 a cambio de 4 millones de euros y, desde entonces, ha disputado un total de 108 partidos con el conjunto catalán, con el que ha anotado 6 goles y repartido 18 asistencias.

Miguel Gutiérrez quería volver al Real Madrid

El fichaje de Miguel Gutiérrez por el Atlético no deja de ser sorprendente y más si se tiene en cuenta que hace un mes su agente, Daniel Méndez, aseguraba en zona mixta que su deseo era volver al Real Madrid. “El Real Madrid sigue sus plazos, no se dan prisa porque estamos en abril. Saben que en el momento que levanten la mano todo se decidirá. Nos gustaría y nos encantaría que el Real Madrid repescase a Miguel Gutiérrez. Él lo ha dicho por activa y por pasiva, aunque no depende de él. Si no va al Madrid pues habrá que estar contento también, pero su decisión ya sabemos cuál es. Sucederá lo que tenga que suceder. Si es esa opción pues mejor que mejor, pero sino habrá otras opciones y habría que estar contento”, afirmó.

¿Fichará Miguel Gutiérrez por el Atlético y Álvaro Carreras por el Real Madrid?

El fichaje del Miguel Gutiérrez por el Atlético dejará al Real Madrid sin un rival en la puja por Álvaro Carreras. Aún así su agente, Ginés Carvajal, que tiene muy buena relación con el conjunto blanco, descartó en A Bola un cambio de aires para su representado en verano. “Carreras lo está haciendo muy bien en el Benfica y seguirá allí”, aseguró.