El equipo que está dispuesto a pagar 20 millones al Atlético de Madrid por Raspadori

Aunque el Atlético de Madrid pagó 22 millones de euros al Nápoles en verano por Giacomo Raspadori, el delantero de 25 años está siendo uno de los fichajes menos usados por Diego Simeone. Afortunadamente para el conjunto blanco, el atacante tiene un buen cartel en la Serie A, por lo que la Roma intentará su fichaje en el mercado invernal.

Así lo asegura Fichajes.com, que señala que, si el Atlético de Madrid se arrepiente de haber fichado a Giacomo Raspadori, el equipo italiano está dispuesto a pagar una cantidad entre los 20 y los 22 millones de euros por él. Eso sí, sería en verano y no en enero, que es cuando quiere hacerse con sus servicios. Así pues, la intención de la Roma es solicitar al Atlético de Madrid la cesión del italiano en el mercado invernal y reservarse por él una opción de compra que podría ser obligatoria, en función, o no, de condiciones.

El paso de Raspadori por el Atlético de Madrid

Aunque Giacomo Raspadori ha defendido en 11 ocasiones la elástica rojiblanca, con la que ha anotado un gol y repartido una asistencia, sólo en tres de esos partidos fue titular, y no acabó ninguno de ellos. Todo esto parece indicar que el Atlético de Madrid se arrepiente de su fichaje y que no vería con malos ojos recuperar la inversión que hizo por el delantero en verano.

Giacomo Raspadori había jugado anteriormente en el Nápoles, donde militó tres temporadas sumando un total de 109 encuentros y marcando 18 goles y repartiendo 11 asistencias. Debutó en la Serie A en el Sassuolo, donde alcanzó la misma cifra de goles en 82 partidos. Sin embargo, con el Nápoles se proclamó en dos ocasiones campeón del Scudetto.