El equipo que intentará el fichaje de Laporte si no es inscrito con el Athletic

Aunque el Athletic alcanzó un acuerdo con el Al-Nassr para el traspaso de Aymeric Laporte, dicho acuerdo quedará sin efecto, y sin que se produzcan consecuencias económicas, si el central no puede ser inscrito. Atento a ello permanece el Besiktas, que quiere ofrecerle acomodo si el conjunto vasco no puede concretar su fichaje.

Así lo asegura Fanatik, que señala que el Besiktas ofrecerá a Aymeric Laporte la opción de regresar a Europa. El defensor podría ver con buenos ojos dicha propuesta en busca de un protagonismo que le permina estar con España en el próximo Mundial.

El Athletic no ha renunciado al fichaje de Laporte

El Athletic indormó que "de momento no podrá incorporar" a Aymeric Laporte después de que la FIFA haya denegado la solicitud de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para obtener de la Federación de Arabia Saudí el Certificado de Transferencia Internacional (CTI) del jugador.

En su comunicado la entidad bilbaína explicó que el pasado lunes, 1 de septiembre, y "dentro del periodo de inscripción de jugadores habilitado por la normativa", el Athletic, el Al-Nassr y Aymeric Laporte "acordaron la transferencia" del defensa internacional al club vasco "sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones".

"El Athletic subió a la plataforma TMS de FIFA la solicitud de transferencia el 1 de septiembre, si bien no pudo completarse en su totalidad en dicha fecha por razones ajenas a su voluntad y por factores externos fuera de su control", aseguró.

La nota añadía que el martes, día 2, la RFEF solicitó a FIFA que autorizara "una excepción de validación para poder obtener el Certificado de Transferencia Internacional de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí" con el fin de que Aymeric Laporte pudiera ser inscrito por el Athletic.

Fue el miércoles, día 3, cuando a través de un correo electrónico la RFEF comunicó al Athletic que "FIFA deniega la solicitud realizada y la posibilidad de obtener el CTI".

El club bilbaíno subrayó que "sigue trabajando para llevar a buen fin la voluntad de las tres partes (Al-Nassr, Laporte y Athletic) y está estudiando todas las posibilidades dentro del marco legal existente".