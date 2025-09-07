El entrenador español que ha tendido la mano a Oriol Romeu después de que el Barcelona haya rescindido su contrato

Oriol Romeu, sin equipo después de que el Barcelona rescindiese su contrato, aún puede encontrar acomodo en el extranjero. Eso es algo que quiere aprovechar el que fuera entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, para llevar al centrocampista de 33 añosAl-Shabab.

Según MARCA, el conjunto saudí ha presentado una propuesta interesante a Oriol Romeu que estaría analizando. Cabe señalar que el ex del Girona ha jugado en Inglaterra y en Alemania, por lo que estaría abierto a una nueva experiencia en el extranjero y más si es a cambio de un suculento salario.

Arabia Saudí cierra su mercado el próximo día 11 y será hasta esa fecha en la que Oriol Romeu pueda recalar en el Al-Shabab.

El Barcelona rescindía recientemente el contrato de Oriol Romeu

El Barcelona anunció días atrás oficialmente la rescisión contractual del centrocampista Oriol Romeu, que se concretó antes del cierre del mercado del pasado lunes, según aclaró el club catalán.

Oriol Romeu, que tenía contrato con el conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2026 y actualmente se encuentra sin equipo, jugó a préstamo en el Girona la pasada temporada y no entraba en los planes del técnico, Hansi Flick.

En un breve comunicado, la entidad catalana agradeció "la profesionalidad, el compromiso y la dedicación" del centrocampista, al que deseó "mucha suerte y éxitos en el futuro".

Este movimiento ayudó al Barcelona a inscribir en LaLiga al defensa Gerard Martín, que ya entró en la convocatoria de la tercera jornada para enfrentarse al Rayo Vallecano tras haberse perdido los dos primeros partidos del campeonato.

Oriol Romeu, formado en las categorías inferiores del Barcelona, ponía punto final así a su segunda etapa como azulgrana, club al que regresó en verano de 2023 procedente del Girona, con el que despuntó una temporada antes (2022-2023).

Bajo las órdenes de Xavi Hernández en el curso 2023-2024, el rendimiento del futbolista de Ulldecona (Tarragona) fue decreciente. Su poco protagonismo y la llegada de Flick, que no contaba con él, le obligó a buscar una salida en forma de cesión a su anterior club.

En su segunda etapa en el Girona, Oriol Romeu jugó por debajo del nivel que demostró en el curso 2022-2023 en Montilivi y que le valió para regresar a su club de formación.

A lo largo de su carrera, el centrocampista catalán también ha pasado dos temporadas por el Chelsea, una por el Valencia, otra por el Stuttgart y siete más por el Southampton inglés.