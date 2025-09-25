El equipo que no renuncia al fichaje de Florian Wirtz

Aunque el Liverpool se impuso este verano al Bayern de Múnich en la puja por Florian Wirtz, por el que pagó 125 millones de euros al Bayer Leverkusen, el conjunto alemán no descarta su fichaje en el futuro. Así lo ha reconocido Karl-Heinz Rummenigge, miembro del consejo de administración del Bayern de Múnich, en una entrevista.

“Florian Wirtz habría encajado muy bien en el Bayern. Y creo que para él personalmente habría sido mejor dar el paso a Múnich en lugar de a Liverpool”, afirmó en Abendzeitung.

“Respetamos su decisión, pero la lamento un poco porque encajaba exactamente en el perfil de caza del Bayern: siempre queremos fichar a los mejores jugadores alemanes”, añadió Karl-Heinz Rummenigge.

Tras haberse comprometido con el Liverpool hasta 2030, el Bayern de Múnich deberá esperar si quiere hacerse con Florian Wirtz. No obstante, teniendo en cuenta que tan sólo tiene 22 años, parece haber tiempo de sobra para que sus caminos se crucen.

Los registros de Florian Wirtz que invitaron al Bayern de Múnich a intentar su fichaje

Al igual que Xabi Alonso, con el que se proclamó campeón de la Bundesliga en 2024, Florian Wirtz dijo adiós al Bayer Leverkusen este verano. Lo hizo tras haber disputado un total de 197 partidos con el equipo alemán, con el que anotó 57 goles y repartió 62 asistencias.

Siendo ya todo un ídolo en Alemania, y con toda una carrera por delante, el Bayern de Múnich ha intentado fichar a Florian Wirtz este verano; sin embargo, ha sido el Liverpool el que se ha llevado el gato al agua.