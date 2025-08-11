Axel Witsel rechaza al Udinese para fichar por este equipo de LaLiga

Aunque todo parecía indicar que Axel Witsel iba a fichar por el Udinese, el futbolista de 36 años ha dado marcha atrás ante la posibilidad de seguir en España, donde ha jugado las tres últimas temporadas. Dicha posibilidad se la ha ofrecido el Girona, club el que recalará a coste cero tras haber terminado contrato con el Atlético de Madrid y con el que se comprometerá hasta 2027.

Axel Witsel, que aunque puede jugar como central, es el elegido para reforzar el centro del campo del Girona, se reencontrará en el equipo catalán con Thomas Lemar. El fichaje del belga parece inminente, por lo que podría estar disponible para el debut liguero del conjunto catalán frente al Rayo Vallecano.

La pretemporada del Girona sin Axel Witsel

El Girona despidió este sábado la pretemporada con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas y mucho trabajo por hacer en los despachos. El equipo de Míchel Sánchez perdió por 3-2 en Italia contra el Nápoles en un partido sin ninguna nueva incorporación en el once titular y que supuso el debut del central Vitor Reis, cedido por el Manchester City.

A falta de concretar el fichaje de Axel Witsel, y el Girona solo ha cerrado tres llegadas en forma de cesión: Hugo Rincón (Athletic Club), Vitor Reis y Thomas Lemar (Atlético de Madrid).

A pesar de la preocupante falta de fichajes, la pretemporada ha dejado sensaciones notables e ilusionantes más allá de la derrota contra el Olympique de Marsella (2-0).