Asier Villalibre tiene nuevo equipo

El delantero vizcaíno Asier Villalibre se ha convertido en el segundo refuerzo estival del Racing de Santander, al que llega cedido por el Deportivo Alavés hasta el 30 de junio, aunque la entidad verdiblanca se reserva una opción de compra, según confirmó este sábado en un comunicado.

El Racing de Santander informó en su nota de que el 'Búfalo', canterano del Athletic Club, cuenta en su currículo con 118 partidos en Primera y 83 en Segunda.

Asier Villalibre (Gernika, Vizcaya, 1997) se formó en las categorías inferiores del Athletic Club, al que llegó procedente de la Sociedad Deportiva Gernika; posteriormente, en 2015, después de haber participado con el Juvenil División de Honor en la UEFA Youth League, se estrenó con el filial rojiblanco, con el que logró ascender a Segunda División.

Su debut con el primer equipo tuvo lugar en San Mamés, en diciembre de 2016, ante la Sociedad Deportiva Eibar.

Asier Villalibre, que juega como delantero centro, militó posteriormente cedido en el Club Deportivo Numancia, el Real Valladolid y el Lorca CF, todos ellos en LaLiga Hypermotion (Segunda División), hasta que en 2019 regresó al Athletic Club, con el que se proclamó campeón de la Supercopa de España y de la Copa del Rey.

El futbolista de Gernika, que mide 1,84 y pesa 83 kilos, jugó seis meses cedido en el Deportivo Alavés, de enero a junio de 2023, club al que fue traspasado el verano de 2024. El delantero vizcaíno fue internacional sub-17, sub-18 y sub-19 y cuenta en su haber con 118 partidos en Primera, 83 en Segunda, 69 en Segunda B y 27 en la Copa del Rey en los que ha anotado 67 goles.