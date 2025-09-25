El estado de salud de Cani tras sufrir un ictus

Cani, el que fuera futbolista de Real Zaragoza, Villarreal, Atlético de Madrid y Deportivo de la Coruña, ya está en planta tras haber permanecido ingresado en la UCI del hospital Miguel Servet después de sufrir un ictus de los denominados hemorrágicos hace algo menos de dos semanas.

Cani, de 44 años, retirado desde 2017, evoluciona de forma satisfactoria y progresiva, y todo apunta a que no va a tener secuelas de este ictus.

La trayectoria de Cani

Tras brillar en el Real Zaragoza, equipo con el que debutó y con el que logró un ascenso a Primera División, Cani fichó por el Villarreal, donde permaneció nueve temporadas y donde logró otro ascenso.

Ya en 2014 recaló en el Atlético de Madrid, aunque sólo disputaría 6 partidos con el conjunto rojiblanco, motivo por el que al verano siguiente fichó por el Deportivo de la Coruña, donde militaría otra campaña. De cara a la siguiente, Cani regresó al Real Zaragoza, donde puso fin a su etapa como futbolista tras otra temporada.

En total, con el conjunto maño disputó un total de 180 partidos en los que anotó 16 goles. Por su parte, con el Villarreal, Cani jugó 327 y marcó 33 goles.

Nombrado el mejor jugador aragonés de 2005, Cani cuenta en su palmarés con una Copa del Rey, la lograda por el Real Zaragoza en 2004 y una Supercopa de España el mismo año. También con un ascenso con el conjunto maño en 2003 y con otro con el Villarreal en 2013.