Mamardashvili llora en redes sociales la muerte de Ochotorena

El guardameta Giorgi Mamardashvili, actual portero del Liverpool, lamentó el fallecimiento de José Manuel Ochotorena que fue su preparador en las tres campañas que estuvo en el Valencia y que aseguró que tuvo “un gran impacto” en su carrera y en su vida.

“Se ha ido una persona que tuvo un gran impacto en mi carrera y en mi vida. Gracias por todo lo que me enseñaste, por confiar en mí y por ayudarme a crecer, no solo como futbolista, sino también como persona. Tu legado vivirá siempre en todos los que tuvimos la suerte de aprender de ti. Descansa en paz Ochoto”, publicó Giorgi Mamardashvili en su cuenta de Instragram.

El internacional georgiano fue formado por José Manuel Ochotorena en su paso por el Valencia, al que llegó en el verano de 2021 con 20 años para el equipo filial, pero al que José Bordalás subió de manera inmediata al primer equipo, en el que permaneció hasta la pasada temporada 2024-2025 siempre bajo la supervisión del preparador vasco.

El meta ya había destacado en varias ocasiones la importancia del preparador de porteros en su carrera y había hablado de la gran relación que les unía. De hecho, desveló que fue a una de las primeras personas a las que le contó que tenía una oferta del Liverpool, club que José Manuel Ochotorena conocía bien de su etapa junto a Rafa Benítez. "Solo firma el contrato", le aconsejó.