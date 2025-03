Piqué ficha a Maffeo, el futbolista que renunció a jugar con España y que sueña con noquear a Vinícius

Pablo Maffeo, defensor del Real Mallorca, se ha convertido en el primer futbolista de LaLiga EA Sports que jugará en la Kings League, competición presidida por Gerard Piqué. Lo hará aprovechando el parón de selecciones días después de haber reiterado su renuncia a jugar con España. Pablo Maffeo defenderá los colores del Kunisports este domingo 23 de marzo a las 18:00 horas, cuando el equipo que preside el Kun Agüero se enfrentará a Porcinos de Ibai Llanos. Y precisamente al streamer vasco hizo un guiño el pasado mes de enero, cuando dijo que le gustaría noquerar a Vinícius en una de sus veladas.

“Sería en un mundo aparte, en una vida ficticia, pero creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda, lo noquearía en 10 segundos”, dijo Pablo Maffeo en Indómitos TV sobre el delantero del Real Madrid.

Entonces, Pablo Maffeo reconoció que su estrategia para marcar a Vinícius era: “Putearlo para ver si lo puedo sacar del partido. El pique se queda en el campo, pero a mí me gusta”.

Ahora, tras convertirse en el primer futbolista en la historia de Primera División que jugará en la Kings League de Gerard Piqué, la presencia de Pablo Maffeo en una de las veladas de Ibai Llanos está más cerca de hacerse realidad. No obstante, el streamer vasco deberá buscar otro rival para el defensor ya que se antoja complicado que Vinícius quiera combatir contra él.

La renuncia de Pablo Maffeo a jugar con España

Si Pablo Maffeo va a hacer historia en la Kings League de Gerard Piqué es porque el Real Mallorca descansará este fin de semana por el parón de selecciones. Pablo Maffeo, nacido en España, fue convocado en 2023 con Argentina por Lionel Scaloni. Cuestionado hace unos días al respecto en La Zona 10, reiteró que no iría con la Selección en caso de que Luis de la Fuente le llamase. “No jugué, pero lo he dicho muchas veces, con España no iría. No porque no me sienta español ni nada de eso, es porque iría con Argentina, simplemente porque fue la primera que tocó la puerta y me llamó”, declaró.

“Sería antes Italia que España, 100%. Estoy con Argentina en la cabeza, por supuesto, pero a lo mejor dentro de 20 años lo miro de otra forma. Para mí es Argentina o nada”, añadió Pablo Maffeo.