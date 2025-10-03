El futbolista al que quiere fichar el Athletic si no renueva con Osasuna

El Athletic Club, que este verano ha fichado a Jesús Areso aprovechando que entraba en su último año de contrato con Osasuna, vuelve a mirar al cuadro rojillo en busca de refuerzos. Ahora al futbolista al que quiere reclutar en sus filas es al extremo Aly Kall Doumbia.

El navarro de 17 años termina contrato con Osasuna a final de temporada y, si no renueva, será libre para negociar con otros equipos a partir del mes de enero. De darse esta situación, el Athletic Club presentaría una oferta a Aly Kall Doumbia con el objetivo de hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso. No obstante, según el diario AS, que es el que ha filtrado el interés del conjunto vasco por el futbolista de Osasuna, otros clubes de LaLiga EA Sports pujarán junto al equipo rojiblanco para intentar cerrar su fichaje siempre y cuando no renueve su contrato.

Osasuna no renuncia a renovar a Aly Kall Doumbia pese al interés del Athletic

Cabe señalar que Osasuna ya ha presentado una oferta de renovación a Aly Kall Doumbia, con el que lleva manteniendo reuniones desde hace meses. Y es que Mikel González, director deportivo del cuadro rojillo, no renuncia a extender su contrato. No obstante, que no lo haya hecho hasta la fecha, es algo que invita al Athletic Club a mantenerse al acecho. En principio, el conjunto vasco, así como el resto de clubes de LaLiga EA Sports interesados en hacerse con sus servicios, querrían a Aly Kall Doumbia para reforzar sus distintos filiares.