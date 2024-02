¡De Gea quiere volver a jugar en España!

David de Gea, de 33 años, sigue sin equipo desde que el pasado verano se negase a renovar con el Manchester United cuando el conjunto inglés rebajó a última hora el salario previamente pactado. Desde entonces el guardameta madrileño ha rechazado ofertas para seguir en la Premier League del Notthingham Forest y del Newcastle. De Gea también ha descartado la posibilidad de poner rumbo a Arabia Saudí pese a que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo y el Al Hilal de Neymar le ofrecían un suculento contrato. Y es que el que fuera internacional español quiere regresar a España.

Ya el pasado verano David De Gea fue una de las opciones que manejó el Real Madrid cuando Thibaut Courtois cayó lesionado. Sin embargo, el conjunto blanco terminó decantándose por Kepa Arrizabalaga. El Real Madrid se impuso al Bayern de Múnich en la puja por el guardameta vasco y ahora es el conjunto alemán el que piensa en De Gea para reforzar su portería.

En lo que respecta a las opciones del madrileño de regresar a España, fue relacionado en el mercado invernal con el Betis. Un interés por el que el propio Manuel Pellegrini fue preguntado respondiendo de la siguiente manera: “Son especulaciones y en este momento no podría darle ninguna versión, pero si me pregunta diría que no creo”.

De Gea deberá rebajarse el sueldo si quiere volver a jugar a España

Para que pudiera recalar en el Betis, el conjunto verdiblanco debería liberar alguna de las fichas más elevadas de su plantilla. Además, David De Gea tendría que rebajarse considerablemente el sueldo para ser una opción para el equipo andaluz y poder regresar a España. Según The Sun es lo que quiere, por lo que habrá que ver si algún otro equipo de LaLiga EA Sports se suma a la puja por él.